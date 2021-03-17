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Глава Рособрнадзора рассказал о жалобах, возникающих при сдаче ЕГЭ

Ирина Лосик
Светлана Головина
03:39 17.03.2021
Анзор Музаев отметил, что различных инцидентов можно избежать, если на всех экзаменационных пунктах будет качественная подготовка специалистов и оборудования.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе со «Звездой» рассказал, что при проведении Единого государственного экзамена в пунктах сдачи могут происходить инциденты, однако они носят единичный характер.

«Периодически возникают жалобы, которые мы решаем. У нас для этого есть специальные чаты, телефон доверия, куда может обратиться любой выпускник, если работа в том или ином пункте неслаженна и действительно по их некомпетентности происходят события с большим интервалом подготовки, например, час ожидали пока инструктаж проведут, КИМы распечатают, образовалась очередь у пункта.  То, что я перечислил не носит массовый характер - это единичные случаи, но по каждой такой жалобе мы включаемся и отрабатываем всегда», - рассказал глава Рособрнадзора.

Музаев подчеркнул, что при правильной подготовке организаторов к проведению ЕГЭ, заранее пройденному обучению, подобных инцидентов в экзаменационных пунктах нет.  

«Если во всех пунктах Российской Федерации организаторы четко знают регламент, порядок проведения процедуры, все отрепетировано, аппаратура работает - это никак не влияет на итоги сдачи детьми экзамена», - акцентировал он.

Также в ходе интервью Музаев рассказал, что нюансы, на которые обращают внимание сдающие экзамены школьники, находятся на постоянном контроле и обязательно будут доработаны.

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