В МЧС показали кадры с места пожара, унесшего жизни четырех детей в Красноярском крае
Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Управление МЧС России по Красноярскому краю продемонстрировало видеозапись с места трагедии в регионе. Там в городе Лесосибирске четыре ребенка погибли в загоревшемся деревянном жилом доме.
На кадрах видно, что здание сильно пострадало в пожаре. Внутри него и на близлежащей территории работают сотрудники экстренных служб.
Открытое возгорание было ликвидировано на площади 46,5 квадратных метров. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.