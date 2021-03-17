В МЧС показали кадры с места пожара, унесшего жизни четырех детей в Красноярском крае

Управление МЧС России по Красноярскому краю продемонстрировало видеозапись с места трагедии в регионе. Там в городе Лесосибирске четыре ребенка погибли в загоревшемся деревянном жилом доме.

На кадрах видно, что здание сильно пострадало в пожаре. Внутри него и на близлежащей территории работают сотрудники экстренных служб.

Открытое возгорание было ликвидировано на площади 46,5 квадратных метров. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.