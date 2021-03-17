«Рецепты стары, как мир»: какие надежные средства помогут укрепить иммунитет весной

Для поддержания работы иммунной системы в начале весны подходят любые действенные средства. Такое мнение высказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Для начала стоит проверить уровень витамина D, так как его дефицит может негативно влиять на способность организма противостоять инфекциям.

«На излете зимы он у людей, как правило, находится в наинизшей точке», - отметил специалист.

Терапевт рекомендовал не рассчитывать на поддержку иммуностимуляторов и иммуномодуляторов. По-настоящему эффективно воздействующие препараты такого типа обычно используются лишь при тяжелых заболеваниях, таких как ВИЧ. То же, что продается в аптеках, не будет столь действенно.

Врач также дал общие советы, которые помогут восстановить ослабленный иммунитет и «дать отпор» весенним болезням. В первую очередь важно почаще бывать на солнце, что поспособствует еще и улучшению настроения. Кроме того важно высыпаться, хорошо питаться и поддерживать физическую активность.

«Рецепты стары, как мир, но это работает», - заключил Хухрев в беседе с радио Sputnik.

Ранее доктор медицинских наук объяснил, что работу иммунной системы невозможно все время улучшать до неопределенных пределов. Иммунитет можно лишь поддерживать в «рабочем» состоянии.