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Уберечь наследие: в Алеппо восстанавливают уникальный древний рынок Аль-Мадина

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
00:00 18.03.2021
Во время войны вместо торговцев на рынке хозяйничали боевики, которые превратили его в свою крепость, а после оставили огромные разрушения.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В сирийском Алеппо реставраторы восстанавливают уникальный памятник архитектуры - древний рынок Аль-Мадина. Это сооружение, появившееся еще в XIV веке, признано наследием ЮНЕСКО.  До войны здесь можно было купить все, что угодно: иранские шелка, изделия из меди и серебряные украшения, индийские специи, ковры и, конечно же, самые разнообразные восточные сладости. Столетиями Аль-Мадина был настоящим торговым раем.

В период активных боевых действий вместо торговцев на рынке хозяйничали боевики. Они превратили его в свою крепость, а после оставили огромные разрушения, сотни установленных мин и неразорвавшихся самодельных снарядов. Многие торговцы просто не нашли своих магазинов.

Потомственный торговец Амер Беибин рассказал, что свой магазин ему пришлось восстанавливать практически заново.

«Это наш настоящий семейный бизнес уже 80 лет. Этим магазином владел мой дед, мой отец и теперь я. Ждем когда откроют соседнюю часть рынка. Тогда торговля пойдет еще лучше. Будет больше людей, больше клиентов», - рассказал владелец торговой площади.

Почти три года строители под присмотром архитекторов и инженеров работают над восстановлением памятника архитектуры. Благодаря этому, практически ежедневно, один за другим открываются древние павильоны.

«Я очень рад, что рынок восстанавливается. Этот рынок - сердце Алеппо. И здесь всегда товар дешевле, чем в городе», - рассказал местный житель Абдель Ибн Хабби.

По предположениям властей, чтобы полностью восстановить уникальные архитектурные сооружения рынка Аль-Мадина может понадобиться порядка 10 лет. Сейчас пока удалось возобновить работу лишь части древнего крытого рынка, где распахнули свои двери около двух десятков магазинов.

  

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