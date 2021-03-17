В США заявили, что Москва и Вашингтон все еще могут работать вместе

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что РФ и США могут поддерживать сотрудничество в рамках общих интересов, даже прямо высказываясь по теме острых разногласий. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она указала, что американский лидер не намерен воздерживаться от поднятия спорных тем как в своих выступлениях, так и во время взаимодействия с российскими властями. При этом Псаки понадеялась, что существуют возможности совместной работы двух стран в ряде сфер.

«Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе», - цитирует ее ТАСС.

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.