Частицы пыльных бурь из других стран добрались до Москвы

В воздухе, которым дышат жители столицы, было зафиксировано необычно высокое содержание взвешенных частиц РМ 10. Изменение показателей обнаружил Мосэкомониторинг на территории всего города. По данным пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды, концентрация загрязнения атмосферы повысилась днем 17 марта.

По одной из версий, частицы могут оказаться пылью, принесенной из других стран. В настоящее время сильные пылевые и песчаные бури наблюдаются в Китае, Казахстане, Катаре и Саудовской Аравии. Об этом пишет «Российская газета».

Для уточнения вопроса были собраны пробы взвешенных частиц. К данному моменту показатели концентрации загрязнения воздуха не превысили нормальных безопасных для здоровья значений.

Ранее сообщалось, что мощная песчаная буря обрушилась на Пекин. Содержание вредных частиц в воздухе превысило допустимое значение в 160 раз. Из-за буйства стихии движение транспорта в городе оказалось практически парализовано.