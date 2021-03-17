Армия Более 6,5 тысячи военнослужащих и членов их семей вакцинировались от COVID-19 под Оренбургом Кира Карон Врачи информируют военнослужащих о способах воздействия препарата «Спутник V» на организм. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Оренбургской области более 6,5 тысячи военнослужащих, членов их семей и гражданские сотрудники воинских частей сделали вакцину от COVID-19. Вакцинация проводится добровольно. Врачи информируют военнослужащих о способах воздействия препарата «Спутник V» разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны, на организм. Ранее в Самаре вакцинировался от коронавируса сводный женский парадный расчет, который примет участие в параде Победы на площади Куйбышева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика