Турецкие войска заблокировали для беженцев три сирийских населенных пункта

Командование войск Турции заблокировало для беженцев три населенных пункта в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

«Населенные пункты Аль-Муаляк, Джебель и Сейда округа Айн-Иса провинции Ракка по решению командования турецких войск заблокированы для возвращения местных жителей, ранее оставивших свои дома из-за боевых действий между вооруженными силами Турции и курдскими формированиями», - заявил контр-адмирал.

Также Карпов отметил, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов с позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ