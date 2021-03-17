«Зенит» победил ЦСКА в матче Чемпионата России

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 23-тура чемпионата России. Игра в Москве завершилась со счетом 3:2.

Первый мяч в ворота «красно-синих» забил Артем Дзюба, еще два гола оформил Вендел. В ворота петербургского клуба мячи забили Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич с пенальти.

Следующий матч 23 тура Чемпионата России состоится 18 марта в 17:00. В нем сыграют «Уфа» и московский «Локомотив».