Четверо детей погибли в загоревшемся жилом доме в Красноярском крае

В городе Лесосибирске Красноярского края загорелось двухэтажное, трехподъездное, 18-квартирное деревянное жилое здание на улице Микрорайон Северный. Жертвами возгорания стали четыре человека. Все погибшие - дети в возрасте двух, пяти, 10-ти и 17-ти лет.

Еще два человека, включая 12-летнего ребенка, получили повреждения. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.