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Четверо детей погибли в загоревшемся жилом доме в Красноярском крае

Анна Берестовая
02:15 17.03.2021
Еще два человека, включая 12-летнего ребенка, получили повреждения.
Четверо детей погибли в загоревшемся жилом доме в Красноярском крае
© Фото: МЧС РФ
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В городе Лесосибирске Красноярского края загорелось двухэтажное, трехподъездное, 18-квартирное деревянное жилое здание на улице Микрорайон Северный. Жертвами возгорания стали четыре человека. Все погибшие - дети в возрасте двух, пяти, 10-ти и 17-ти лет.

Еще два человека, включая 12-летнего ребенка, получили повреждения. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

© МЧС РФ

В 01.58 по московскому времени открытое горение удалось ликвидировать. Огонь был потушен на площади 46,5 квадратных метров. На ликвидацию пламени были брошены 44 человек и 17 единиц техники.

© МЧС РФ

Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются. С матерью погибших детей работает психолог МЧС РФ.

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