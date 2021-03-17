Четверо детей погибли в загоревшемся жилом доме в Красноярском крае
Еще два человека, включая 12-летнего ребенка, получили повреждения.
© Фото: МЧС РФ
В городе Лесосибирске Красноярского края загорелось двухэтажное, трехподъездное, 18-квартирное деревянное жилое здание на улице Микрорайон Северный. Жертвами возгорания стали четыре человека. Все погибшие - дети в возрасте двух, пяти, 10-ти и 17-ти лет.
Еще два человека, включая 12-летнего ребенка, получили повреждения. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
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