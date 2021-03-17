Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Забытый конфликт: как польско-советская война 1919-1921 годов повлияла на ход мировой истории

Светлана Головина
Игорь Балдин
02:10 17.03.2021
Накануне столетия в Москве в Выставочном зале федеральных архивов открылась выставка «Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор».
© Видео: Минобороны России © Фото: Евгений Биятов РИА Новости
Читайте нас на:

В четверг, 18 марта, исполняется 100 лет со дня подписания Мирного договора, положившего конец польско-советской войне 1919-1921 годов. Развязанный Варшавой кровопролитный конфликт унес жизни десятков тысяч красноармейцев и мирных жителей, а также серьезно повлиял на ход мировой истории. Пакт Молотова-Риббентора (Договор о ненападении между СССР и Германией), раздел Чехословакии, начало Второй мировой  - предпосылки к этим событиям возникли уже тогда.

Накануне столетия в Москве открылась выставка «Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор» в Выставочном зале федеральных архивов.  В экспозиции представлены уникальные исторические документы из военных архивов России и Белоруссии, а также из хранилищ министерства иностранных дел. Многие из этих материалов до сегодняшнего дня находились под грифом секретно.

«Удалось собрать уникальные архивные материалы, освещающие события столетней давности во всей их совокупности и полноте, в том числе, сюжеты, которые прежде считались неудобными и замалчивались. Многие из документов, находящихся на особом хранении, были рассекречены специально для этой выставки», - рассказал глава МИД Сергей Лавров.

История началась с поражения Германии в Первой мировой войне. Варшава получила независимость, а Владимир Ленин подписал декрет, где официально отказался от притязаний на территории Польши, которые до войны входили в состав Российской Империи. Однако новому лидеру страны Юзефу Пилсудскому этого оказалось мало. Наблюдая, что большевики ослаблены гражданской войной, он решает расширить свои владения и ведет войска на белорусские и украинские земли.

«У главнокомандующего польской армией была идея создания Междуморья. Это государство между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Цепочка такая от Югославии до Румынии, Венгрии. При этом, по мысли Пилсудского, западная Украина и Белоруссия должны были отойти именно полякам», - отметил куратор выставки Евгений Григорьев.

На выставке представлены протоколы 1919 года - воспоминания жителей Вильно (Вильнюс, - прим.ред) о еврейских погромах, которые на оккупированных территориях устроила польская армия. Белосток, Глинки, Ближин - лагеря, построенные в Польше для пленных солдат Красной армии. Из 120 тысяч солдат обратно вернулась только половина.

«Есть оценки, что 18 тысяч красноармейцев не вернулись домой по разным причинам. Минимальная польская оценка - около 20 тысяч погибло в плену от нечеловеческих условий. Надо понимать, что эти вопросы являются не менее острыми для российско-польских отношений, чем Катыньская проблема»,- сказал председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

В день открытия Московской выставки институт национальной памяти Польши организовал свою - о тех же событиях 100-летней давности «Рижский мир - горький мир». Но история там представлена иначе, в частности, большевики - агрессоры,  Пилсудский ведет превентивную войну, а заканчивается все разделом по пакту Молотова-Риббентропа.

«В течение 18 лет между двумя мировыми войнами русскоязычное население подвергалось политическим репрессиям, целенаправленной полонизации. И Варшава рассматривала русскоязычных людей на этой территории как людей второго сорта. Сегодня мы видим, к сожалению, и современная внешняя политика Польши отличается историческим отставанием», - акцентировал директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В частности, за последний год Польские власти неоднократно  осуществляют попытки исказить историю Второй мировой войны и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацизмом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:55 В стране и мире
«Рецепты стары, как мир»: какие надежные средства помогут укрепить иммунитет весной
02:10 Вопросы истории
Видео
Забытый конфликт: как польско-советская война 1919-1921 годов повлияла на ход мировой истории
00:53 Армия
Оборону Крыма могут усилить комплексами С-500
23:48 В стране и мире
Видео
Грунт обвалился посреди московского двора
22:17 В стране и мире
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9
Популярное
Популярное
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Шесть демонов экзорцизма: исследователь назвал научные причины «одержимости дьяволом»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.