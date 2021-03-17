Забытый конфликт: как польско-советская война 1919-1921 годов повлияла на ход мировой истории

В четверг, 18 марта, исполняется 100 лет со дня подписания Мирного договора, положившего конец польско-советской войне 1919-1921 годов. Развязанный Варшавой кровопролитный конфликт унес жизни десятков тысяч красноармейцев и мирных жителей, а также серьезно повлиял на ход мировой истории. Пакт Молотова-Риббентора (Договор о ненападении между СССР и Германией), раздел Чехословакии, начало Второй мировой - предпосылки к этим событиям возникли уже тогда.

Накануне столетия в Москве открылась выставка «Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор» в Выставочном зале федеральных архивов. В экспозиции представлены уникальные исторические документы из военных архивов России и Белоруссии, а также из хранилищ министерства иностранных дел. Многие из этих материалов до сегодняшнего дня находились под грифом секретно.

«Удалось собрать уникальные архивные материалы, освещающие события столетней давности во всей их совокупности и полноте, в том числе, сюжеты, которые прежде считались неудобными и замалчивались. Многие из документов, находящихся на особом хранении, были рассекречены специально для этой выставки», - рассказал глава МИД Сергей Лавров.

История началась с поражения Германии в Первой мировой войне. Варшава получила независимость, а Владимир Ленин подписал декрет, где официально отказался от притязаний на территории Польши, которые до войны входили в состав Российской Империи. Однако новому лидеру страны Юзефу Пилсудскому этого оказалось мало. Наблюдая, что большевики ослаблены гражданской войной, он решает расширить свои владения и ведет войска на белорусские и украинские земли.

«У главнокомандующего польской армией была идея создания Междуморья. Это государство между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Цепочка такая от Югославии до Румынии, Венгрии. При этом, по мысли Пилсудского, западная Украина и Белоруссия должны были отойти именно полякам», - отметил куратор выставки Евгений Григорьев.

На выставке представлены протоколы 1919 года - воспоминания жителей Вильно (Вильнюс, - прим.ред) о еврейских погромах, которые на оккупированных территориях устроила польская армия. Белосток, Глинки, Ближин - лагеря, построенные в Польше для пленных солдат Красной армии. Из 120 тысяч солдат обратно вернулась только половина.

«Есть оценки, что 18 тысяч красноармейцев не вернулись домой по разным причинам. Минимальная польская оценка - около 20 тысяч погибло в плену от нечеловеческих условий. Надо понимать, что эти вопросы являются не менее острыми для российско-польских отношений, чем Катыньская проблема»,- сказал председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

В день открытия Московской выставки институт национальной памяти Польши организовал свою - о тех же событиях 100-летней давности «Рижский мир - горький мир». Но история там представлена иначе, в частности, большевики - агрессоры, Пилсудский ведет превентивную войну, а заканчивается все разделом по пакту Молотова-Риббентропа.

«В течение 18 лет между двумя мировыми войнами русскоязычное население подвергалось политическим репрессиям, целенаправленной полонизации. И Варшава рассматривала русскоязычных людей на этой территории как людей второго сорта. Сегодня мы видим, к сожалению, и современная внешняя политика Польши отличается историческим отставанием», - акцентировал директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В частности, за последний год Польские власти неоднократно осуществляют попытки исказить историю Второй мировой войны и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацизмом.