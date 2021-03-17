«Бегущий по Нижневартовску»: какая судьба ожидает сбежавшего из клетки медведя

Миф о том, что в Сибири по улицам ходят медведи все-таки не миф. Ходят и еще как. И это только часть похождений хозяина тайги по Нижневартовску. Точнее, хозяйки. Позже выяснилось, что это полуторагодовалая медведица.

Утро, около девяти часов, всем бы на работу торопиться, но вместо этого люди спасались, как могли. Кто на крышу остановки забрался, а кто-то побежал в машину. Другие снимали с безопасного расстояния, и не могли поверить глазам.

Около часа медведица бегала по городу, пока не попала под автобус. У медведя серьезно повредились задние лапы, но животное сбежало и спряталось в промзоне, под теплотрассой.

Полицейские перекрыли дороги, выставили оцепление. Животное заблокировали на территории одного из предприятий, и взяли в кольцо. Несколько раз выстрелили дротиками со снотворными. Не подействовало. Тогда загнали в тамбур и подперли дверь палками. Клетку поместили в кузов грузовика.

Пока шла спецоперация, весь город задавался вопросом, откуда же все таки взялся на улице медведь? А вот и ответ. Тот самый мужчина, за которым гналось животное - хозяин зверя. И сразу стало понятным его безрассудное поведение. Пока дикое животное находилось на расстоянии вытянутой руки, он спокойно разговаривал по телефону. Видимо, пытался договориться, чтобы медведицу вернули в частный зверинец при гостинице, откуда она сбежала.

«Однозначно должна быть проверка именно владельца. И в очередной раз ситуация показала, что в частных руках таких крупных хищников, конечно быть не должно», - рассказал специалист Департамента природопользования Сергей Бурмистров.

Оказалось, что зовут зверя Мишон и в побегах раньше замечена не была. Служила в отеле местной достопримечательностью. Сейчас Мишон лежит спокойно. Зато те, кто должен был за ней смотреть - на нервах, они все проспали.

В одной клетке с Мишон находился еще один взрослый медведь. Это ее мать. Как говорят зоологи, подобные условия содержания двух крупных хищников, которые в день должны проходить десятки километров – практически невыносимые.

«Содержание таких крупных и опасных животных, как медведей, запрещено. Не только потому что они опасны для окружающих, это плохо отражается на самих животных», - поделился зоозащитник Кирилл Горячев.

За время, пока дикий зверь бродил по городу, чудом никто не пострадал, кроме самой медведицы. Скоро ее еще раз усыпят, чтобы ветеринары смогли осмотреть животное. Но уже ясно, в клетке медведица не останется. Городские власти пообещали ей найти достойное место обитания.