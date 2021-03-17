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В Польше введен трехнедельный локдаун из-за COVID-19

Алексей Курильченко
18:15 17.03.2021
Решение принято по причине роста заболеваемости в стране.
В Польше введен трехнедельный локдаун из-за COVID-19
© Фото: Omar Marques, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о введении в стране трехнедельного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом.

На период карантина будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. В школах введено дистанционное обучение.

Ранее Недзельский заявлял, что за третью волну коронавируса в Европе ответственна политика ЕС и проблемы с доставкой вакцины.

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