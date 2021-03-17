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Подписан договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии

Тимур Шерзад
18:30 17.03.2021
После модернизации Ил-103 станет универсальной платформой - на его базе можно будет выпускать учебные самолеты, самолеты для туризма, санитарные машины, а также летательные аппараты для патрулирования, сельского хозяйства и так далее. 
Подписан договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии
© Фото: Александр Поляков, РИА Новости
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Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина и венгерской компанией Aviation Engineering.

Церемония состоялась в присутствии замминистра промышленности и торговли России Олега Бочарова. Подпись поставил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой. С венгерской стороны это сделал возглавляющий фирму Aviation Engineering ZRT Ласло Борош.

Две страны договорились о совместной разработке усовершенствованной версии легкого самолета Ил-103. Производиться она будет в Венгрии, силами Aviation Engineering, в городе Печ. 

«Подписанное сегодня соглашение - свидетельство того, что российские авиационные технологии и разработки востребованы на зарубежном рынке, даже на таком сложном и высококонкурентном, как европейский. Мы рады предложить российские разработки нашим венгерским партнерам для последующего продвижения в другие регионы. Спрос на самолеты такого класса в мире устойчивый», - прокомментировал подписание заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Для реализации договора планируется оцифровать конструкторскую документацию на Ил-103 - это будет первый шаг перед дальнейшей модернизацией, которая потребуется для выхода на европейский рынок легкой авиации общего назначения. 

После модернизации Ил-103 станет универсальной платформой - на его базе можно будет выпускать учебные самолеты, самолеты для туризма, санитарные машины, а также летательные аппараты для патрулирования, сельского хозяйства и так далее. 

«Сотрудничество с венгерскими партнерами - хорошая для нас возможность расширить линейку проектов и эффективно использовать имеющийся технологический задел КБ Ильюшина. Это новый интересный формат взаимодействия с европейскими коллегами, который обеспечит развитие компетенций. Наши специалисты готовы оказать всю необходимую помощь в реализации проекта», - отметил глава ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Модернизированный Ил-103 станет хорошим примером экспорта отечественных авиатехнологий на европейский рынок и откроет для российской авиапромышленности новые возможности и горизонты. 

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