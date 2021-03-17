Ребенок и его мать угодили в открытый канализационный колодец в Самаре

В Самаре произошел несчастный случай с ребенком дошкольного возраста и его матерью. В одном из спальных районов мальчик упал в канализационный люк. Мать ребенка прыгнула вслед за своим сыном. Выбраться из люка самостоятельно им не удалось.

На помощь женщине и ребенку пришли спасатели, которые вытащили пострадавших из канализационного колодца. После инцидента мальчик и его мать были отправлены в медицинское учреждение. На данный момент оба находятся под наблюдением врачей.

Как пишут местные жители, в этом районе ранее неизвестные украли крышки с нескольких таких колодцев.