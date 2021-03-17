Сотрудник МЧС в Ухте спас женщину от падавшего с крыши снега: видео

В городе Ухта сотрудник МЧС спас женщину от снега, который внезапно обрушился с крыши двухэтажного здания. Спасатель Артур случайно проходил мимо и заметил большое количество снега на крыше.

Мужчина решил снять видео и обратиться в коммунальные службы с просьбой расчистить накопившийся снег. В этот момент из подъезда вышла женщина. Спасатель попросил ее вернуться обратно в дом.

Через мгновение снег обрушился с крыши. Если бы спасатель не предупредил женщину, она могла оказаться под толщей снежной массы.