Сотрудник МЧС в Ухте спас женщину от падавшего с крыши снега: видео
Спасатель снимал видео, чтобы попросить коммунальщиков о расчистке крыши.
© Видео: Вконтакте, Артур Браславский © Фото: Вконтакте, Артур Браславский
В городе Ухта сотрудник МЧС спас женщину от снега, который внезапно обрушился с крыши двухэтажного здания. Спасатель Артур случайно проходил мимо и заметил большое количество снега на крыше.
Мужчина решил снять видео и обратиться в коммунальные службы с просьбой расчистить накопившийся снег. В этот момент из подъезда вышла женщина. Спасатель попросил ее вернуться обратно в дом.
Через мгновение снег обрушился с крыши. Если бы спасатель не предупредил женщину, она могла оказаться под толщей снежной массы.