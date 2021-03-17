Спорт Суд арестовал главу Федерации России по прыжкам в воду Алексея Власенко Алексей Курильченко Власенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. © Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости Читайте нас на: Басманный суд Москвы арестовал главу трех российских спортивных федераций Алексея Власенко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А.В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Власенко арестован на срок до 16 мая», - говорится в сообщении пресс-службы суда. Арестовать Алексея Власенко по делу о мошенничестве требовал Следственный комитет РФ. Отмечается, что следователи просили отправить Власенко под арест до 16 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика