Суд арестовал главу Федерации России по прыжкам в воду Алексея Власенко
Власенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал главу трех российских спортивных федераций Алексея Власенко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А.В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Власенко арестован на срок до 16 мая», - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Арестовать Алексея Власенко по делу о мошенничестве требовал Следственный комитет РФ. Отмечается, что следователи просили отправить Власенко под арест до 16 мая.