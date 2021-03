В стране и мире СМИ сообщили о тайной свадьбе Кэти Перри и Орландо Блума Кира Карон Звезды давно вместе, но отношения пары не были зарегистрированы официально. © Фото: ImagePressAgency, face to face, Globallookpress Читайте нас на: Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, по сообщениям СМИ, тайно поженились. Журналисты запечатлели Кэтти Пери, у которой было замечено маленькое кольцо на безымянном пальце. «Украшение было очень похоже на обручальное кольцо», - говорится в статье. Звезды давно вместе, но отношения пары не были зарегистрированы официально. В 2020 году их торжество было отменено из пандемии COVID-19. Сами звезды на заявления СМИ пока не отреагировали, передает журнал The Page Six. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика