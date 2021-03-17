СМИ сообщили о тайной свадьбе Кэти Перри и Орландо Блума
Звезды давно вместе, но отношения пары не были зарегистрированы официально.
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Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, по сообщениям СМИ, тайно поженились.
Журналисты запечатлели Кэтти Пери, у которой было замечено маленькое кольцо на безымянном пальце.
«Украшение было очень похоже на обручальное кольцо», - говорится в статье.
Звезды давно вместе, но отношения пары не были зарегистрированы официально. В 2020 году их торжество было отменено из пандемии COVID-19. Сами звезды на заявления СМИ пока не отреагировали, передает журнал The Page Six.