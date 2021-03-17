США расширят экспортные ограничения против России
Новые ограничения касаются экспорта товаров, которые связаны с нацбезопасностью. Ряд исключений будет действовать по авиации и космосу до первого сентября.
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В США министерство торговли намерено расширить новые экспортные ограничения в отношении России. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
Новые ограничения касаются экспорта товаров, которые связаны с нацбезопасностью. Помимо товаров под полный запрет попали экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
Ряд исключений будет действовать по авиации и космосу до первого сентября.