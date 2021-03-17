В стране и мире США расширят экспортные ограничения против России Кира Карон Новые ограничения касаются экспорта товаров, которые связаны с нацбезопасностью. Ряд исключений будет действовать по авиации и космосу до первого сентября. © Фото: imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: В США министерство торговли намерено расширить новые экспортные ограничения в отношении России. Об этом сообщается в заявлении ведомства. Новые ограничения касаются экспорта товаров, которые связаны с нацбезопасностью. Помимо товаров под полный запрет попали экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Ряд исключений будет действовать по авиации и космосу до первого сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика