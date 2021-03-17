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Российские хоккеисты выступят на ЧМ в Риге под флагом ОКР

Алексей Курильченко
16:17 17.03.2021
Вместо национального гимна будет исполняться гимн Международной федерации хоккея.
Российские хоккеисты выступят на ЧМ в Риге под флагом ОКР
© Фото: Joel Marklund For Ois, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сборная России по хоккею будет выступать на Чемпионате мира в Риге под флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна РФ будет звучать гимн Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом заявил президент федерации Рене Фазель.

«При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее "джингл". Я считаю российский гимн одним из лучших в мире, и слышать другую мелодию после побед российских хоккеистов будет очень странно», - отметил Фазель.

Олимпийский комитет России продолжает поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях. Исполнение ранее предложенной песни «Катюша» было запрещено Спортивным арбитражным судом.

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