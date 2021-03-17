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На все случаи жизни: какие лекарства взять с собой в дорожную аптечку

Анна Берестовая
01:59 17.03.2021
В поездке не всегда есть возможность обратиться за медицинской помощью.
На все случаи жизни: какие лекарства взять с собой в дорожную аптечку
© Фото: Dr. Wilfried BahnmÃ�ller imageBROKER.com Globallookpress
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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала «Звезде», какие лекарства стоит положить в свою дорожную аптечку, отправляясь в отпуск. При выборе для отдыха теплых стран, особенно тех, в которых туристов может ждать множество непривычных блюд, важно не забыть антигистаминные препараты, помогающие при внезапной аллергии. Они могут браться как в таблетках, так и в каплях для детей.

«Всегда, конечно, с собой должны быть препараты жаропонижающие», - указала специалист.

Такие лекарства помогут как от перегрева на солнце, так и от энтеровирусных инфекций, которым часто оказываются подвержены дети. Они выпускаются в виде свечек, сиропов и таблеток.

Также  Ярцева рекомендовала всегда иметь в аптечке средства, помогающие от пищевых отравлений и расстройств, которые может вызвать новая еда или неудачный глоток воды во время плавания.

«Естественно, все люди, которые страдают какими-либо хроническими заболеваниями, например, скачками давления, обязательно должны при себе иметь препараты для снижения давления», - отметила врач.

Эксперт подчеркнула, что за границей не всегда есть возможность обратиться за медицинской помощью даже при таких заболеваниях, как ангина или острый цистит, требующих принятия антибиотиков. На такой случай при себе можно иметь небольшое количество таких препаратов, однако принимать их нужно крайне осмотрительно и, желательно, после телефонной консультации с лечащим врачом.

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