Ученые раскрыли тайну исчезновения воды на Марсе

Эксперты НАСА озвучили новую теорию исчезновения воды с поверхности Марса. По мнению ученых, миллиарды лет назад Красная планета была покрыта множеством водоемов. Однако из-за усилившейся вулканической активности вода впиталась в минералы через разломы, образовавшиеся на поверхности планеты.

Используя данные с телескопов и марсоходов, ученым удалось создать компьютерную симуляцию, которая показывает процесс исчезновения марсианских водоемов.

По данным Daily Mail, ранее ученые выдвигали теорию, что на Марсе в определенный момент ослабла сила притяжения, из-за чего вся жидкость покинула атмосферу.

Ранее эксперты подсчитали стоимость месяца жизни на Луне. По их мнению, строительство дома на спутнике Земли составит около 40 миллионов долларов.