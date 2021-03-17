Объявлено о добровольной вакцинации российских спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что принято решение о добровольной вакцинации российских спортсменов от коронавируса. Специалисты Федерального медико-биологическое агентства работают по этому вопросу вместе с федерациями.

Как отметил министр, данная ситуация является главным вызовом перед Играми.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщали, что россияне начнут прививаться от коронавируса в марте, но для этого спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, чтобы не истощать свой иммунитет.