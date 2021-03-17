Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

В ходе заседания Международной федерации хоккея с шайбой президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о выходе из состава совета в связи с решением Спортивного арбитражного суда.

Согласно решению, депутаты Госдумы не имеют права входить в органы управления международных спортивных федераций в течение двух лет. Таким образом, Третьяк не может состоять в совете до декабря 2022 года.

«Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене», - говорится в сообщении на сайте ФХР.

На место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинута кандидатура мастера спорта СССР хоккеиста Павла Буре, как «обладающего авторитетом в международном хоккее».