В СК показали фото арестованной итальянской недвижимости Абызова

В Следственном комитете России приняли меры по аресту заграничного имущества, принадлежащего экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и его соучастникам по уголовным делам о хищении, незаконном предпринимательстве и мошенничестве. В процессе взаимодействия с итальянскими правоохранителями и дипломатами выяснилось, что он владеет виллой в Италии.

В СК РФ опубликовали ее фотографии. На снимках запечатлен трехэтажный особняк, окруженный еще несколькими постройками поменьше и большим количеством растительности на внушительной окружающей территории. Вилла Иль Тезоро оформлена как собственность кипрского юридического лица, владеющего 100% акций другой итальянской компании. Конечным бенецифиарным собственником организации на Кипре является Абызов.