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В СК показали фото арестованной итальянской недвижимости Абызова

Егор Левин
14:38 17.03.2021
Благодаря совместной работе российских и итальянских правоохранителей, зарубежное имущество бывшего министра арестовали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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В Следственном комитете России приняли меры по аресту заграничного имущества, принадлежащего экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и его соучастникам по уголовным делам о хищении, незаконном предпринимательстве и мошенничестве. В процессе взаимодействия с итальянскими правоохранителями и дипломатами выяснилось, что он владеет виллой в Италии.

В СК РФ опубликовали ее фотографии. На снимках запечатлен трехэтажный особняк, окруженный еще несколькими постройками поменьше и большим количеством растительности на внушительной окружающей территории. Вилла Иль Тезоро оформлена как собственность кипрского юридического лица, владеющего 100% акций другой итальянской компании. Конечным бенецифиарным собственником организации на Кипре является Абызов.

© СК РФ

По данным СКР, Иль Тезоро, расположенная в престижном районе Тосканы, включает в себя, помимо непосредственно недвижимости, землю, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество. Ранее на этой территории работал отель премиум-класса.

© СК РФ

Вместе с другой виллой, оформленной на сына Михаила Абызова, общая стоимость принадлежащего ему зарубежного имущества составила около двух миллиардов рублей. По решению суда на него наложен арест.

Напомним, Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей у открытых акционерных обществ. Ранее суд продлил срок его ареста до двух лет.

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