Лавров заявил о наличии у него максимального количества антител к коронавирусу

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител.

В ходе встречи со своим израильским коллегой Габи Ашкенази Лавров заявил о том, что уже переболел новой коронавирусной инфекцией, а решение о необходимости вакцинироваться от COVID-19 он примет после консультации с медиками.

Ранее в МИД РФ оценили перспективы регистрации российской вакцины в США. Так, по словам замминистра Сергей Рябкова, Россия будет только приветствовать готовность Вашингтона бороться с COVID-19 совместно. Он подчеркнул, что профильные структуры России «глубоко погружены в тематику международного сотрудничества» для решения данной проблемы.