Оружие предков: экипажи Т-34/85 совершают марш в Алабино для тренировок перед Парадом Победы в Москве

Танки Т-34/85 Западного военного округа готовятся принять участие в Параде Победы в Москве, который состоится 9 Мая и ознаменует 76-ю годовщину окончательного разгрома Германии в Великой Отечественной войне.

Для этого танкисты Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО подготовили исторические танки Т-34/85 и приступили к маршу на полигон Алабино - ведь там как раз имеется парадная площадка, где и происходят необходимые тренировки перед Парадом Победы в Москве.

Экипажам танков предстоит 50-километровый марш. Первые тренировки пройдут уже в апреле. На них будет отработано движение в составе парадных колонн на скоростях от 5 до 30 километров в час.

Этим танкам уже не впервой принимать участие в параде на Красной площади. Кроме того, они уже успели показать себя нашим современникам в военно-исторических реконструкциях боев Великой Отечественной. А еще отметились на форуме «Армия-2020» и АрМИ-2020.