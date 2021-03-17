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Оружие предков: экипажи Т-34/85 совершают марш в Алабино для тренировок перед Парадом Победы в Москве

Тимур Шерзад
14:14 17.03.2021
Первые тренировки пройдут уже в апреле. На них будет отработано движение в составе парадных колонн на скоростях от 5 до 30 километров в час. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танки Т-34/85 Западного военного округа готовятся принять участие в Параде Победы в Москве, который состоится 9 Мая и ознаменует 76-ю годовщину окончательного разгрома Германии в Великой Отечественной войне. 

Для этого танкисты Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО подготовили исторические танки Т-34/85 и приступили к маршу на полигон Алабино - ведь там как раз имеется парадная площадка, где и происходят необходимые тренировки перед Парадом Победы в Москве. 

Экипажам танков предстоит 50-километровый марш. Первые тренировки пройдут уже в апреле. На них будет отработано движение в составе парадных колонн на скоростях от 5 до 30 километров в час. 

Этим танкам уже не впервой принимать участие в параде на Красной площади. Кроме того, они уже успели показать себя нашим современникам в военно-исторических реконструкциях боев Великой Отечественной. А еще отметились на форуме «Армия-2020» и АрМИ-2020. 

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