Временного поверенного в делах Украины в России вызвали в МИД

В МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Объясняется, что Василию Покотило выразили решительный протест в связи с проходившей в Киеве во вторник, 16 марта, провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине. Так, неподалеку от здания посольства и мест проживания его сотрудников расклеили плакаты с фотографиями дипломатов в сопровождении оскорбительных комментариев. Более того, нанесен ущерб четырем служебным автомобилям.

В МИД пояснили, что эта провокация расценивается как грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российское посольство в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста по факту произошедшего.