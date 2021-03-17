Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС

Силы Черноморского флота приступили к слежению за фрегатом «Мендес Нуньес» ВМС Испании, зашедшим в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Других подробностей в НЦУО не приводится.

Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море. Является средством обеспечения военной безопасности России в регионе Черного моря и Средиземного моря.

Имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.