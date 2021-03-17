Тульские десантники высадились на аэродром условного противника и захватили его

Парашютно-десантный имени Дмитрия Донского полк Тульского соединения Воздушно-десантных войск десантировался прыжковым способом на аэродром условного противника, после чего захватил и удержал его.

Десантники погрузили технику и погрузились сами в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД, после чего в 8 утра начали высадку с воздуха на площадку приземления Новики. Два часа спустя они уже овладели аэродромом, на который уже посадочным способом могли бы высадиться основные силы.

Выполнив задачу по захвату и удержанию взлетно-посадочной полосы, полк сманеврировал в новый район, уничтожив находящегося там «противника» и захватив и удержав целый ряд важных объектов.

После этого передовой отряд полка в составе парашютно-десантной роты овладел выгодным рубежом, с которого и провел боевые стрельбы по мишеням.

Всего в учении задействовано более 1200 человек, 200 единиц техники, 3 военно-транспортных самолета Ил-76МД, а также самолеты и вертолеты армейской штурмовой авиации.