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В Кремле прокомментировали планы Великобритании увеличить ядерный потенциал

12:34 17.03.2021
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с избранием страной пути увеличения количества ядерных боезарядов.
В Кремле прокомментировали планы Великобритании увеличить ядерный потенциал
© Фото: Joerg Waterstraat, SULUPRESS, Globallookpress
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В Кремле прокомментировали планы Великобритании об увеличении ядерного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это наносит прямой вред глобальной мировой стабильности, так как для обоснования используется некая «эфемерная угроза», якобы исходящая от РФ.

«Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов», - подчеркнул при этом представитель Кремля.

Ранее в Лондоне также анонсировали наращивание «военного потенциала в киберпространстве». Таким образом власти намерены противостоять потенциальным противникам. Соответствующее заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона распространила его канцелярия.

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