Сделано в России: как в РФ улучшили сирийские деньги

Сирия продолжает планомерный возврат к мирной жизни. В том числе в стране развиваются непривычные производства, к примеру, текстильные. Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Алексеев продемонстрировал живьем результаты труда сирийцев, а также рассказал о любопытном факте о новых банкнотах, использующихся в арабской республике.

«Все стоит на порядок дешевле. Джинсам нет сноса, если кто-то носит одежду с воротом, знает, что он растягивается или колет, - 16 стирок или больше было, все на месте. Это стоит того, чтобы стать брендом не только ближневосточным», - поделился он.

Затем, продемонстрировав ведущим программы «Сегодня утром» взятые с собой сирийские банкноты номиналом по две тысячи, Алексеев рассказал, что курс постоянно меняется, но на данную сумму в среднем можно воспользоваться поездкой на недорогом такси. Купюры САР внешне оказались не отличны от любых, используемых в европейских странах, и имеют водяные знаки и специальные защитные нити.

«Маленькая деталь: тактильно эти деньги могут показаться вам знакомыми по формату, по размеру. Они печатались в России. Прежние купюры были больше и не такими удобными», - рассказал корреспондент.

Подробный рассказ о том, как Сирия возвращается в мирную жизнь - в документальном фильме журналиста и ведущей телеканала «Звезда» Ольги Беловой. Как российские военнослужащие смогли спасти государственность арабской республики и сохранить ее историю? Как сейчас живут военные базы Тартус и Хмеймим, как военная полиция поддерживает жизнь в возрождающейся стране - в фильме «Сирия. Долгий путь к миру» на сайте «Звезды» и на канале в YouТube.