В сирийской армии рассказали о ракетном ударе Израиля
Сирийскому ПВО удалось сбить большую часть запущенных ракет.
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
Атака по территории в окрестностях Дамаска была осуществлена военно-воздушными силами Израиля из воздушного пространства Голанских высот. Такое заявление сделало командование армии Сирии.
По предоставленной информации, системе ПВО страны удалось отразить нападение, сбив большую часть запущенных ракет. В результате произошедшего Сирии был нанесен материальный ущерб. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее о ракетной атаке сообщили сирийские СМИ. Сразу же было определено, что огонь ведется со стороны Израиля.