В стране и мире В сирийской армии рассказали о ракетном ударе Израиля Анна Берестовая Сирийскому ПВО удалось сбить большую часть запущенных ракет. © Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Атака по территории в окрестностях Дамаска была осуществлена военно-воздушными силами Израиля из воздушного пространства Голанских высот. Такое заявление сделало командование армии Сирии. По предоставленной информации, системе ПВО страны удалось отразить нападение, сбив большую часть запущенных ракет. В результате произошедшего Сирии был нанесен материальный ущерб. Об этом пишет РИА Новости. Ранее о ракетной атаке сообщили сирийские СМИ. Сразу же было определено, что огонь ведется со стороны Израиля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика