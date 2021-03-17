СК требует арестовать главу Федерации России по прыжкам в воду Алексея Власенко по делу о мошенничестве
Отмечается, что следователи просят отправить члена исполкома ОКР под арест до 16 мая.
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Следственный комитет требует арестовать главу Федерации России по прыжкам в воду Алексея Власенко по делу о мошенничестве.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А.В., который проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», - сказал представитель пресс-службы Басманного суда.
Отмечается, что следователи просят отправить Власенко под арест до 16 мая. Как передает ТАСС, речь идет о президенте Федерации по прыжкам в воду.