В стране и мире СК требует арестовать главу Федерации России по прыжкам в воду Алексея Власенко по делу о мошенничестве Алена Миронова Отмечается, что следователи просят отправить члена исполкома ОКР под арест до 16 мая. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Следственный комитет требует арестовать главу Федерации России по прыжкам в воду Алексея Власенко по делу о мошенничестве. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А.В., который проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», - сказал представитель пресс-службы Басманного суда. Отмечается, что следователи просят отправить Власенко под арест до 16 мая. Как передает ТАСС, речь идет о президенте Федерации по прыжкам в воду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика