Шойгу заявил, что РФ тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан

Министерство обороны РФ беспокоит перемещение террористов, в том числе сирийских, в Афганистан, заявил глава российского военного ведомства в интервью казахстанскому изданию tengrinews.kz.

«Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ* (запрещенная в РФ организация), и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну», - отметил он.

Министр обороны РФ назвал ситуацию с наркотрафиком и производством наркотических веществ серьезной проблемой не только Афганистана, но и соседних стран - Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии.

Комментируя действия Запада в Афганистане, Шойгу охарактеризовал их как «уходим-остаемся», причем позиция коалиции постоянно меняется. По мнению главы российского военного ведомства, покидать этот регион нужно после того, как там наладится мирная жизнь, экономика, население сможет производить и продавать товары и услуги, а не только наркотики.

Ранее стало известно, что Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.