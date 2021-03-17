Шойгу выразил надежду, что Армения и Азербайджан перейдут к двусторонним контактам

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены, а посредничество Москвы создает хорошие условия для того, чтобы Ереван и Баку перешли к двусторонним контактам, считает глава Минобороны России.

«Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан», - сказал он в интервью казахстанскому порталу Tengrinews.kz.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновился «замороженный» на десятилетия военный конфликт, что привело к жертвам среди мирных жителей.

Прекратить огонь удалось лишь благодаря соглашению, подписанному главами России, Азербайджана и Армении в ночь на 10 ноября. Сейчас прекращение огня в Карабахе поддерживают российские миротворцы, производится восстановление региона и обмен телами погибших.