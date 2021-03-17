Задержанный в Адыгее сторонник ИГИЛ* планировал взрыв в торговом центре

Задержанный по подозрению в подготовке теракта в Адыгее заявил, что планировал совершить взрыв в торговом центре в Майкопе. Об этом сообщили в ФСБ.

Со слов задержанного, целью теракта было «отомстить за братьев из ИГИЛ*».

Спецслужбы нашли по адресу проживания задержанного компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГИЛ* (запрещена в России решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014), карту города Майкопа, средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.