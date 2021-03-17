Ювелирная точность: летчики ЮВО выполнили дозаправку в воздухе на скорости 600 км/ч

Летно-тактические учения по дозаправке прошли в Ростовской и Волгоградской областях. Это один из самых сложных элементов летной подготовки. Топливо передавали с борта летающего танкера Ил-78.

В занятиях были задействованы истребители и бомбардировщики 4А ВВС и ПВО Южного военного округа - Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-35. Машины работали на высотах до шести тысяч метров, скорости около 600 км/ч, а расстояние между ними составляло меньше 20 метров.

Еще одни учения авиации прошли в Чеченской Республике. На полигоне Калиновский более 30 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ задействовали в учениях мотострелков 58-й общевойсковой армии.

Авиация обеспечила переброску подразделений тактического десанта. Ну а дальше в дело вступили танки, БТР и минометы. На полигоне уничтожили более 100 различных мишеней, имитирующих технику и пехоту условного противника. В учениях приняли участие более 300 военнослужащих.