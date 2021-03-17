Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на камеры видеонаблюдения

В Сети появились кадры момента поджога памятника Воину-освободителю в в татарстанском городе Заинск.

На кадрах видно, как четверо подростков жгут на Вечном огне еловые ветви, периодически подбегая и поджигая находившийся рядом венок. В конце концов он вспыхнул и огонь перешел на памятник.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ - «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.