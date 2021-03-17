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Видео с моментом наезда легковушки на пешеходов в Москве появилось в Сети

Алена Миронова
10:15 17.03.2021
Два пешехода получили травмы. Их передали медикам скорой помощи.
© Видео: Транспорт Москвы©, ВКонтакте © Фото: moskva_new, ВКонтакте
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В Сети появились кадры с места ДТП на улице Стромынка в Москве, снятые одной из камер видеонаблюдения.

Судя по опубликованному видео, легковушка на большой скорости влетела на автобусную остановку, сбив двух человек. Удар был такой силы, что один из пешеходов отлетел на несколько метров.

По предварительным данным, MINI Cooper, за рулем которого была женщина, вылетел на остановку в сторону Преображенской площади. Два пешехода получили травмы. Их передали медикам скорой помощи. На месте в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД.

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