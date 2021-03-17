ФСБ показала кадры задержания в Адыгее готовившего теракты сторонника ИГИЛ*

ФСБ России задержала на территории Республики Адыгея выходца из Центрально-Азиатского региона, который готовил террористический акт в местах массового пребывания граждан.

Спецслужбы нашли по адресу проживания задержанного компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГИЛ* (запрещена в России решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014), карту города Майкопа, средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.