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Против несправедливости: Красовский попросил Роскомнадзор помочь с политикой YouTube в отношении RT

Анна Берестовая
00:59 17.03.2021
Журналист рассказал, что видеохостинг планомерно притесняет продукты канала.
Против несправедливости: Красовский попросил Роскомнадзор помочь с политикой YouTube в отношении RT
© Фото: pixabay.com
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Журналист Антон Красовский написал письмо в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой рассмотреть политику YouTube в отношении RT. Он указал, что администрация видеохостинга занимается явным притеснением продуктов, касающихся канала, в частности, его собственного совместного с RT документального проекта «Эпидемия».

Проблемы с размещением видео на YouTube начались в период пандемии COVID-19, когда на платформе заблокировали актуальное интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. За одну ночь ролик успел собрать более 2 миллионов просмотров. После скандала видео восстановили, однако отношение YouTube к продуктам канала преобразилось не в лучшую сторону.

С того момента, по словам Красовского, видео больше нельзя было увидеть ни в поиске, ни, тем более, в рекомендациях. Команда проекта «Эпидемия» сделала попытку изменить тактику и разработала промо для последующих роликов, однако все рекламные кампании были отвергнуты YouTube.

Как рассказал журналист, модераторы платформы не приняли даже видео к фильму о проблемах подвергшихся насилию женщин или фильму про параатлета, мечтающего о кругосветном путешествии на яхте. Все отказы шли с одним объяснением - «деликатный контент».

« Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании... Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам», - высказался Красовский.

Журналист обозначил, что никакие долгие и утомительные переговоры с руководством русского YouTube и Google не принесли плодов. По этой причине команда решила обратиться к Роскомнадзору за поддержкой в связи с «несправедливым отношением YouTube к государственному производителю».

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