СМИ: шесть человек погибли во время фестиваля огня в Иране

Минимум шесть человек стали жертвами несчастных случаев в период празднования традиционного фестиваля огня на территории Ирана. Еще 331 человек пострадал.

Соответствующую информацию сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя скорой помощи государства. В прошлом году на массовом праздновании погибли трое и более 1,4 тысячи человек получили повреждения.

Каждую последнюю среду года по иранскому календарю в стране отмечается Чахаршанбе-Сури. В этот день люди празднуют смену года прыжками через костер, а также различными развлечениями и представлениями с пиротехникой.