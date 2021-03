В стране и мире Американская газета признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил Валентина Пескова Издание The Washington Post опубликовало правки к ранее опубликованной статье, в которой сообщалось, что экс-президент США пытался оказывать влияние на результат подсчета голосов на выборах. © Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Одна из ведущих американских газет The Washington Post опубликовала исправления к ранее вышедшей в свет статье, в которых указано, что приведенная там цитата Дональда Трампа ему приписана, а в действительности же он ничего подобного не говорил. Газета пояснила, что в своей публикации от 9 января 2021 года ссылалась на расшифровку телефонного разговора между экс-президентом США и секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, которую обнародовало агентство The Associated Press. Разговор касался фальсификаций при подсчете голосов на выборах, имевших место в штате Джорджия. В материале со ссылкой на фрагменты беседы утверждалось, что еще занимавший в январе пост президента страны Дональд Трамп оказывал давление на секретаря, чтобы тот повлиял на итоги выборов, и обещал за это его «как следует отблагодарить». Теперь газета признала, что подобных просьб и цитат господин Трамп на самом деле не произносил. Сам экс-глава Белого дома также не преминул поделиться эмоциями в Twitter интернет-портала Daily Caller. «Хотя я ценю то, что The Wahington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой», - говорится в заявлении Трампа. Пролить свет журналистам на правду помог лично глава штата Джорджия Брэд Раффенспергер, который спустя некоторое время сам опубликовал полную запись имевшего место разговора с экс-президентом США, и газета признала, что представитель партии республиканцев не призывал секретаря «найти подтасовки» в итогах выборов и не обещал ему статус национального героя, если он сделает это. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика