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Американская газета признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил

Валентина Пескова
09:44 16.03.2021
Издание The Washington Post опубликовало правки к ранее опубликованной статье, в которой сообщалось, что экс-президент США пытался оказывать влияние на результат подсчета голосов на выборах.
Американская газета признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Одна из ведущих американских газет The Washington Post опубликовала исправления к ранее вышедшей в свет статье, в которых указано, что приведенная там цитата Дональда Трампа ему приписана, а в действительности же он ничего подобного не говорил.

Газета пояснила, что в своей публикации от 9 января 2021 года ссылалась на расшифровку телефонного разговора между экс-президентом США и секретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, которую обнародовало агентство The Associated Press. Разговор касался фальсификаций при подсчете голосов на выборах, имевших место в штате Джорджия.

В материале со ссылкой на фрагменты беседы утверждалось, что еще занимавший в январе пост президента страны Дональд Трамп оказывал давление на секретаря, чтобы тот повлиял на итоги выборов, и обещал за это его «как следует отблагодарить». Теперь газета признала, что подобных просьб и цитат господин Трамп на самом деле не произносил.

Сам экс-глава Белого дома также не преминул поделиться эмоциями в Twitter интернет-портала Daily Caller.

«Хотя я ценю то, что The Wahington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой», - говорится в заявлении Трампа.

Пролить свет журналистам на правду помог лично глава штата Джорджия Брэд Раффенспергер, который спустя некоторое время сам опубликовал полную запись имевшего место разговора с экс-президентом США, и газета признала, что представитель партии республиканцев не призывал секретаря «найти подтасовки» в итогах выборов и не обещал ему статус национального героя, если он сделает это.

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