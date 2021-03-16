В Госдуме предложили снизить НДС на стройматериалы и оборудование

Депутат Госдумы Василий Власов направил обращение на имя главы Министерства финансов Антона Силуанова, в котором предложил снизить ставку налога на добавленную стоимость в РФ при расчете цен на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%.

Парламентарий отметил, что сейчас в России применяются различные способы обеспечения граждан собственным жильем, в том числе и льготное ипотечное кредитование с господдержкой. Однако одно из недавних исследований, отметил депутат Власов, показало, что каждый пятый россиянин не имеет своего жилья.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%», - цитирует письмо RT.

Депутат Госдумы считает, что необходимо вырабатывать новые решения, которые будут направлены на снижение затрат, связанных с приобретением или строительством собственного жилья в России.