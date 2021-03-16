СМИ узнали о планах Байдена значительно повысить налоги

Президент США Джо Байден готовит самое значительное повышение налогов с 1993 года.

«Эта мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллионов долларов», - передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Повышение налогов анонсировалось еще в ходе президентской кампании Байдена на выборах в 2020 году. По предварительной информации, нынешний президент частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным людям. Эта инициатива, как отмечается, позволит сделать налоговый кодекс более прогрессивным.

Так, говорится о повышении налога с корпораций с 21% до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью, а также повышение подоходного налога для тех граждан, которые зарабатывают больше 400 000 долларов в год. Более того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше 1 миллиона долларов в год.

Согласно оценкам экспертом, общий объем экономической программы Байдена составит от 2 триллионов долларов до 4 триллионов долларов. Этот план должен быть одобрен Сенатом - Демократическая партия нуждается в поддержке не менее 10 республиканцев.