На Камчатке поднимут на поверхность шхуну «Ронд», затонувшую в 2018 году

Генеральную уборку сегодня начинают на Камчатке - там специалистами будет очищено дно Авачинской бухты от затонувших кораблей. Навести порядок на дне бухты местные власти призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, когда летом 2020 года был с официальным визитом на Дальнем Востоке. Сегодня на поверхность должны поднять первое из запланированных на этот год судов.

Речь идет о шхуне «Ронд», затонувшей в 2018 году у берегов Петропавловска-Камчатского. Как передает корреспондент «Звезды», сейчас готовят понтоны, с помощью которых будут поднимать судно. Операция начнется в ближайшие часы.

В список «спасаемых» со дна бухты в этом году попали четыре затонувших корабля: два в бухте Сероглазка и один в Чавычной бухте. А всего у берегов Камчатки, по разным подсчетам, - затоплено более 80 судов - как военных, так и рыболовецких.

Есть среди них и шхуны браконьеров из других стран. Погибшие корабли портят эстетический вид акваторий, нарушают безопасность прохода по фарватеру и оказывают негативное влияние на экологию.