Сезон работы летних веранд в Москве начнется 1 апреля. С 15 марта московским рестораторам разрешено начать их монтаж и обустройство. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в схему размещения включены порядка трех тысяч заведений. В прошлом году было смонтировано 2,1 тысяч веранд. Согласно требованиям, расстояние от веранд до входа в стационарное помещение должно составлять не более пяти метров. Не менее 25 метров должно быть расстояние до входа в метро. Соблюдение требований проверяет специальная государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.