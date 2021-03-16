Москву и Подмосковье накроет сильный туман

Спасатели предупредили жителей Московской области и столицы о тумане утром и днем во вторник, 16 марта, видимость при котором будет составлять всего лишь 200-700 метров.

«В ближайший час 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Специалисты спасательного ведомства рекомендуют страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями людям воздержаться от прогулок. Пешеходам следует быть предельно внимательными, а водителям - снизить скорость, включить противотуманные фары и не совершать лишних перестроений, обгонов и опережений.