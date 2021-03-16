Роскачество обнаружило запрещенные красители и ароматизаторы в вишневых соках

Роскачество обнаружило запрещенные красители и ароматизаторы в вишневых нектарах и соках при исследовании торговых марок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего под исследование попали 25 торговых марок. Большинство напитков произведено в России, три - в Армении и одна - в Германии. Исследование проводилось по 451 показателю, 22 из которых - обязательные. Оценивались наличие в составе подсластителей, сахарозаменителей, консервантов, искусственных ароматизаторов.

Так, в торговых марках «Дары Азербайджана» и «Плодовое» в составе обнаружились запрещенные синтетические красители. В восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай», маркированном как детская продукция, в составе нашли компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. В четырех марках зафиксировали высокое содержание натрия - показатель того, что вода в составе напитков недостаточно подготовлена.

В то же время все торговые марки прошли исследование на соответствие нормам по содержанию мышьяка, тяжелых металлов, ртути, нитратам, патулину, микроорганизмов, способных привести к порче продукта, пестицидов.

В торговой марке «Первый урожай» обнаружили превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол в пять раз, что, в свою очередь, нарушает технический регламент.

Торговые марки «Плодовое» и «Соки Крыма» не прошли исследование на соответствие ГОСТу по органолептике - вкус и аромат этих нектаров оказались слабовыраженными. В восстановленном соке ТМ «Дары Азербайджана» зафиксировали не заявленную в маркировке лимонную кислоту в количестве, превышающем установленную норму.

Вишневые нектары Kuban и «Соки Крыма» содержат в составе недостаточное количество яблочной кислоты, калия и сорбита, что свидетельствует о том, что соковой части в них меньше 25%. В нектаре «Мой» вместо вишни присутствует антоцианы черной моркови, выступающие в качестве красителя. Соковой составляющей в продукте также содержится меньше, чем должно быть в нектаре.

В свою очередь, продукция 15 торговых марок соответствует не только всем требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.